Еврокомиссия подсчитала количество погибших украинцев с начала войны на Донбассе

Еврокомиссия подсчитала количество жертв вооруженной российской агрессии в Донбассе с 2014 года.
Об этом говорится в опубликованном докладе об имплементации Соглашения об ассоциации с Украиной.
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"Общее число жертв конфликта оценивается в 13,2 тысяч человек, включая 3365 гражданских", - говорится в документе.
Число раненых оценивается в 31-35 тыс. человек, из них 7-9 тыс. - гражданские.
Россия должна допустить мониторинговую миссию ООН на оккупированные Донбасс и Крым.
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