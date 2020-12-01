Еврокомиссия подсчитала количество погибших украинцев с начала войны на Донбассе

Подсчитали количество жертв на Донбассе. Фото: espreso.tv

Еврокомиссия подсчитала количество жертв вооруженной российской агрессии в Донбассе с 2014 года.

Об этом говорится в опубликованном докладе об имплементации Соглашения об ассоциации с Украиной.

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"Общее число жертв конфликта оценивается в 13,2 тысяч человек, включая 3365 гражданских", - говорится в документе.

Число раненых оценивается в 31-35 тыс. человек, из них 7-9 тыс. - гражданские.

Россия должна допустить мониторинговую миссию ООН на оккупированные Донбасс и Крым.