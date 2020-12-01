Евродепутата поймали на секс-вечеринке с наркотиками

Бар Rue des Pierres в центре Брюсселя / Wikipedia

Брюссельская полиция арестовала во время секс-вечеринки дипломатов и одного из депутатов Европарламента.

Полиция прекратила нелегальное событие в центре бельгийской столицы, потому что оно нарушало карантин. Об этом пишет польское издание Onet со ссылкой на бельгийские газеты.

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На вечеринке, среди прочего, занимались сексом. Там было 25 человек. Оно проходило в подземелье бара Rue des Pierres в центре Брюсселя. Как пишет издание Het Nieuwsblad, среди участников большинство были мужчины. Им выписали штрафы за нарушение карантина.

В Бельгии из-за пандемии кафе, бары и рестораны закрыты, а также запрещены массовые собрания людей.

Как пишет издание La Derniere Heure, евродепутат пытался скрыться от полиции, но ему не удалось. В баре также нашли наркотики.