Эвакуация украинцев из Китая перенесена: причины

Названа новая дата эвакуации украинцев из УханяФото:thebanker.com.pk

Самолет с украинцами, находящимися в китайском городе Ухань, вылетит в среду, 12 февраля. Ранее рейс планировали на сегодня. Причины переноса рейса не сообщают.

После возвращения украинцы, которые вернутся на Родину, должны пройти двухнедельный карантин. Это поможет обезопаситься от возможного проникновения инфекции в Украину. Об этом сообщил телеканал "1+1".

По предварительным данным, эвакуацию украинцев из Уханя осуществят самолетом компании SkyUp. Команде рейса выдадут костюмы биологической защиты.

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Ограничительные меры применят ко всем эвакуированным, независимо от наличия симптомов коронавируса. Возле трапа самолета людей будут ждать автобусы, которыми их доставят к месту карантина.

Где именно будут изолировать эвакуированных, власть еще не определилась. Сейчас рассматривают две локации в Киевской области.

"Это не учреждения здравоохранения, это учреждения санаторно-курортного типа. После того, как изучат возможность переоборудования этих заведений на временную обсерваторию, определят финальную локацию. Также есть предложения со стороны Министерства обороны, они также рассматриваются. Это возможная третья локация", – рассказал Кузин.

Сейчас на карантин согласился 51 человек. Среди них – один ребенок.