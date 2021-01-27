Это все НАТО: ФСБ объяснили бесполетную зону над дворцом Путина

ФСБ объяснили, почему зона над "дворцом Путина" бесполетная. Фото: pravda.com

Под Геленджиком недалеко от мыса Идокопас установили бесполетную зону по приказу министерства транспорта РФ от 24 июля в 2020 году в интересах пограничной безопасности.

Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности, пишет РБК.

"Причиной стала растущая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе и НАТО", - прокомментировали в ФСБ.

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В службе добавили, что запрета на прохождение судов по воде нет.

По словам представителей ФСБ, они занимаются "защитой участка государственной границы России, обеспечением экономических и иных законных интересов страны, контролем в сфере охраны водных и биологических ресурсов и соблюдением юридическими и физическими лицами правил режима госграницы". Других задач на ФСБ не положено.

Президент России Владимир Путин впервые лично прокомментировал расследование российского оппозиционера Алексея Навального о дворце в Геленджике.