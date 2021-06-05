"Это - позор!" В Германии отреагировали на интервью с Протасевичем

Протасевича заставили оговорить себя. Скриншот с видео интервью Протасевича

Правительство Германии осудило показ по белорусскому государственному телевидению выступление бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича с вынужденными признаниями.

"Это - позор для телеканала, который это транслирует, и для белорусского руководства, которое демонстрирует пренебрежение к демократии и пренебрежение к людям", - заявил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, передает Укринформ.

По его словам очевидно, незаконно задержанного журналиста так "обработали психологически, а возможно, и физически", что он был вынужден делать свои "признания".

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23 мая белорусский режим Лукашенко принудительно посадил самолет компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, с целью задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который находился на борту. 3 июня белорусское пропагандистское телевидение продемонстрировало "интервью" с Протасевичем, в котором блогер оговаривает себя, осуждает оппозиционную деятельность против Лукашенко и высказывается в поддержку режима.