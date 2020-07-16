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четверг, 16 июля 2020 20:01

Это обернется огромной трагедией Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по АЭС

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Это обернется огромной трагедией Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по АЭС
Баку пригрозил Еревана ракетным ударом по АЭС. Фото: Reuters

В Министерстве обороны Азербайджана угрожают нанести ракетный удар по Мецаморський АЭС в Армении.

Это произойдет в случае, когда Ереван обстреляет стратегические объекты Азербайджана. Об этом заявил глава пресс-службы азербайджанского Минобороны полковник Вагиф Даргяхлы в четверг, 16 июля.

"Армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, имеющиеся на вооружении нашей армии, с высокой точностью способны нанести удар по Мецаморський АЭС, а это обернется для Армении огромной трагедией", - отметил глава.

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Данное заявление провозгласили на фоне обострения на армяно-азербайджанской границе.

Армения и Азербайджан ведут активные боевые действия на северных границах. Обе стороны сообщают о погибших во время обстрелов. Бои продолжаются на грани Товузького района Азербайджана и Бердского района Армении, тогда как спорный регион Нагорный Карабах расположен на южных границах обеих стран.

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