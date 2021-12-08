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среда, 08 декабря 2021 10:27

"Это нечто большее, чем Украина" - Блинкен высказался о конфликте Запада с Россией

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&quot;Это нечто большее, чем Украина&quot; - Блинкен высказался о конфликте Запада с Россией
Госсекретарь говорит, что Россия пытается подорвать мировой порядок. Фото: Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал нынешний конфликт между Россией и Западом "чем-то большим, чем даже Украина".

Москва пытается бросить вызов установившемуся международному порядку, сказал он в интервью Wall Street Journal.

Блинкен надеется, что видеоконференция президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина окажет влияние на расчеты Кремля.

"Я думаю, что ясность, с которой президент изложил не только наши опасения, но и последствия, а также более правильный путь вперед, должна найти отклик у президента Путина", – сказал глава Госдепа.

Россия требует от Запада гарантий, что НАТО не примет Украину. Блинкен говорит, что именно это и выводит нынешнее противостояние за пределы вопроса об Украине.

"Мы очень четко дали понять, что двери НАТО остаются и будут открыты для тех, кто стремится к членству и может соответствовать критериям. В определенном смысле это говорит о том, что на кону стоит нечто большее, чем даже Украина, и это действительно затрагивает основополагающие принципы того, как функционирует или должна функционировать международная система", - говорит он.

США считают неприемлемым, когда одна страна пытается указывать другой, с кем вступать в ассоциацию. Изменение границ силой неприемлемо, поскольку оно подрывает всю международную систему и порядок.

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"И если эти основополагающие принципы будут отрицаться, и это будет происходить безнаказанно, это нарушит всю систему. Вот почему это нечто большее, чем Украина", - подытожил Блинкен.

1 декабря президент России Путин заявил, что хочет "конкретных договоренностей" на бумаге с США и другими членами НАТО, что Альянс не будет расширяться на восток, намекая на Украину и Грузию.

Украина призвала НАТО подготовить экономические санкции в отношении России, чтобы предотвратить возможное вторжение около 100 тыс. российских войск, сосредоточенных возле украинских границ.

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Дата
08
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