"Это не конец": уволенный коллектив Kyiv Post заговорил о создании нового издания

Уволенный коллектив Kyiv Post готов создать новое СМИ. Фото: facebook.com/Anna.Myroniuk.0

Бывшие работники англоязычного украинского издания Kyiv Post ищут инвесторов и рекламодателей для запуска нового медиа.

Об этом сообщила журналистка Анна Миронюк в Facebook.

Редакция 10 ноября провела вторые переговоры с владельцем издания, олигархом Аднаном Киваном и предложили ему продать Kyiv Post для выхода из конфликтной ситуации. Тот в свою очередь предложил экс-работникам вернуться к обязанностям, но получил отказ.

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"Эта команда считает невозможным сотрудничество с владельцем, который пытается влиять на редакцию и избавляться от неудобных журналистов. Но это не конец. Если нам не удастся сохранить бренд Kyiv Post, то мы сохраним его ценности", - подчеркнули уволенные сотрудники Kyiv Post.

На данный момент команда работает над разработкой стратегии и бизнес модели, а потенциальных инвесторов и рекламодателей пригласила на страницу savethekyivpost.com.

Старейшая англоязычная газета Украины Kyiv Post приостановила работу 8 ноября. Журналисты Kyiv Post опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что всем работникам сообщили, что они "немедленно" уволены. Около 50 человек одновременно и внезапно потеряли работу. Ранее они заявляли, что Аднан Киван планировал расширить издание и запустить украиноязычную версию под тем же брендом, а также назначить нового главного редактора.