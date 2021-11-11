"Это не конец": уволенный коллектив Kyiv Post заговорил о создании нового издания

Бывшие работники англоязычного украинского издания Kyiv Post ищут инвесторов и рекламодателей для запуска нового медиа.
Об этом сообщила журналистка Анна Миронюк в Facebook.
Редакция 10 ноября провела вторые переговоры с владельцем издания, олигархом Аднаном Киваном и предложили ему продать Kyiv Post для выхода из конфликтной ситуации. Тот в свою очередь предложил экс-работникам вернуться к обязанностям, но получил отказ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Посольство США отреагировало на закрытие англоязычного Kyiv Post в Киеве
"Эта команда считает невозможным сотрудничество с владельцем, который пытается влиять на редакцию и избавляться от неудобных журналистов. Но это не конец. Если нам не удастся сохранить бренд Kyiv Post, то мы сохраним его ценности", - подчеркнули уволенные сотрудники Kyiv Post.
На данный момент команда работает над разработкой стратегии и бизнес модели, а потенциальных инвесторов и рекламодателей пригласила на страницу savethekyivpost.com.
Старейшая англоязычная газета Украины Kyiv Post приостановила работу 8 ноября.
Журналисты Kyiv Post опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что всем работникам сообщили, что они "немедленно" уволены. Около 50 человек одновременно и внезапно потеряли работу.
Ранее они заявляли, что Аднан Киван планировал расширить издание и запустить украиноязычную версию под тем же брендом, а также назначить нового главного редактора.
Комментарии