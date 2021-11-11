"Это не конец": уволенный коллектив Kyiv Post заговорил о создании нового издания

 
Ексклюзивы
1/5
Наш Уголовный кодекс напоминает психопата – самое интересное в журнале "Країна"
Наш Уголовный кодекс напоминает психопата – самое интересное в журнале "Країна"
Просмотров: 333
"С нами был казак, которого искал черт": как в украинской глубинке снимали легендарный фильм "Пропала грамота"
"С нами был казак, которого искал черт": как в украинской глубинке снимали легендарный фильм "Пропала грамота"
Просмотров: 2763
Под посольство Беларуси принесли свиную голову
Под посольство Беларуси принесли свиную голову
Просмотров: 1152
Искали в трех областях: схватили турка за убийство женщины в Ровно
Искали в трех областях: схватили турка за убийство женщины в Ровно
Просмотров: 1971
"Зеленые человечки" атакуют границы Европы. Минск и Москва организовали миграционный кризис
"Зеленые человечки" атакуют границы Европы. Минск и Москва организовали миграционный кризис
1 Просмотров: 4860
Ехали с юбилея матери: рассказали о супругах, погибших в ДТП с пьяным водителем
Ехали с юбилея матери: рассказали о супругах, погибших в ДТП с пьяным водителем
Просмотров: 12573
Москва шантажирует Киев танками, а Евросоюз – газом: что о нас пишет мировая пресса
Москва шантажирует Киев танками, а Евросоюз – газом: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1071
Показали недоверие Зеленскому. Почему "слуги народа" пошли к Разумкову
Показали недоверие Зеленскому. Почему "слуги народа" пошли к Разумкову
Просмотров: 3618
"Разлучал мать с детьми, мог выбросить из лодки": в Европе жертв рабства ищут на фермах и виноградниках
"Разлучал мать с детьми, мог выбросить из лодки": в Европе жертв рабства ищут на фермах и виноградниках
Просмотров: 828
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
Просмотров: 5670
Фото
Все фото
9
8
5
3
12
В Варшаве проходит запрещённый марш националистов
В Варшаве проходит запрещённый марш националистов
На праздник тысячи индийцев купались в токсичной реке
На праздник тысячи индийцев купались в токсичной реке
Поток лавы вулкана на Канарах достиг океана: впечатляющие кадры
Поток лавы вулкана на Канарах достиг океана: впечатляющие кадры
Лагерь мигрантов на границе с Польшей показали со спутника
Лагерь мигрантов на границе с Польшей показали со спутника
Смертельная давка на концерте и вакцинация в борделе - 10 ноября в фотографиях
Смертельная давка на концерте и вакцинация в борделе - 10 ноября в фотографиях
Видео
Все видео
Идти отказался. Пришлось нести: появилось видео приезда Саакашвили в тюремную больницу
Идти отказался. Пришлось нести: появилось видео приезда Саакашвили в тюремную больницу
Пропагандист Лукашенко угрожает "разгромить Балто-Черноморский союз"
Пропагандист Лукашенко угрожает "разгромить Балто-Черноморский союз"
Белорусскую границу будут патрулировать бомбардировщики РФ
Белорусскую границу будут патрулировать бомбардировщики РФ
Тысячи людей спали на улице: Турцию всколыхнуло землетрясение
Тысячи людей спали на улице: Турцию всколыхнуло землетрясение
У берегов РФ контейнеровоз раскололся пополам
У берегов РФ контейнеровоз раскололся пополам
Интервью
1/5
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
Просмотров: 2484
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
1 Просмотров: 1800
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
4 Просмотров: 9369
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 1062
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 1179
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
11 ноября 2021
Просмотров: 0
Птахи в траві
У вівторок я вийшов з дому рано й на березі каналу побачив дещо незвичне. Над високою травою, що росте тут вперемішку з бадиллям лободи, виднілася, ...
четверг, 11 ноября 2021 16:43

"Это не конец": уволенный коллектив Kyiv Post заговорил о создании нового издания

  Комментировать
&quot;Это не конец&quot;: уволенный коллектив Kyiv Post заговорил о создании нового издания
Уволенный коллектив Kyiv Post готов создать новое СМИ. Фото: facebook.com/Anna.Myroniuk.0

Бывшие работники англоязычного украинского издания Kyiv Post ищут инвесторов и рекламодателей для запуска нового медиа.

Об этом сообщила журналистка Анна Миронюк в Facebook.

Редакция 10 ноября провела вторые переговоры с владельцем издания, олигархом Аднаном Киваном и предложили ему продать Kyiv Post для выхода из конфликтной ситуации. Тот в свою очередь предложил экс-работникам вернуться к обязанностям, но получил отказ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Посольство США отреагировало на закрытие англоязычного Kyiv Post в Киеве

"Эта команда считает невозможным сотрудничество с владельцем, который пытается влиять на редакцию и избавляться от неудобных журналистов. Но это не конец. Если нам не удастся сохранить бренд Kyiv Post, то мы сохраним его ценности", - подчеркнули уволенные сотрудники Kyiv Post.

На данный момент команда работает над разработкой стратегии и бизнес модели, а потенциальных инвесторов и рекламодателей пригласила на страницу savethekyivpost.com.

Старейшая англоязычная газета Украины Kyiv Post приостановила работу 8 ноября.

Журналисты Kyiv Post опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что всем работникам сообщили, что они "немедленно" уволены. Около 50 человек одновременно и внезапно потеряли работу.

Ранее они заявляли, что Аднан Киван планировал расширить издание и запустить украиноязычную версию под тем же брендом, а также назначить нового главного редактора.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Это не конец": уволенный коллектив Kyiv Post заговорил о создании нового издания». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
ноября

Деми Мур отмечает 59-летие. Скандальные факты об актрисе и ее самые горячие фото

Загорелся фуникулер с пассажирами

Самое читаемое
Тесты не делать. Медиков - вешать: семейный врач в Николаеве кричала, что коронавируса нет
Тесты не делать. Медиков - вешать: семейный врач в Николаеве кричала, что коронавируса нет
 1 Просмотров: 20979
Мигранты прорвались через границу с Польшей - СМИ
Мигранты прорвались через границу с Польшей - СМИ Просмотров: 12996
Вспомнил о жене и просился за решетку: главный палач &quot;Изоляции&quot; разговорился в суде
Вспомнил о жене и просился за решетку: главный палач "Изоляции" разговорился в суде 1 Просмотров: 12969
Ехали с юбилея матери: рассказали о супругах, погибших в ДТП с пьяным водителем
Ехали с юбилея матери: рассказали о супругах, погибших в ДТП с пьяным водителем
5
 Просмотров: 12564
ЕС готовит срочные санкции против Лукашенко и его сыновей
ЕС готовит срочные санкции против Лукашенко и его сыновей Просмотров: 7659
Мир
Саакашвили прекратил голодовку
Саакашвили прекратил голодовку Просмотров: 108
В Варшаве проходит запрещённый марш националистов
В Варшаве проходит запрещённый марш националистов
9
 Просмотров: 495
Девятая страна ЕС разрешила въезд украинцам
Девятая страна ЕС разрешила въезд украинцам Просмотров: 216
В Евросоюзе ответили на угрозы Лукашенко
В Евросоюзе ответили на угрозы Лукашенко Просмотров: 1449
На границе с Польшей от переохлаждения умер 14-летний мигрант - СМИ
На границе с Польшей от переохлаждения умер 14-летний мигрант - СМИ Просмотров: 504
Больше всего комментируют
24
Рейтинг "Слуги народа" продолжает падение - опрос
9
Ни при каких обстоятельствах не буду шутить жестко о Зеленском - пародист "Квартала"
7
"Трансформация Зеленского в Лукашенко": к Леросу пришли с подозрением
4
Ярош обратился к добровольцам
3
Данилов посоветовал немецким социал-демократам взять домой по пять беженцев
Голосов: 1764
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть