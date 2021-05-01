Это конфронтация: в ЕС отреагируют на введенные санкции РФ

Евросоюз симметрично ответит России. Фото: Reuters

В Евросоюзе осудили решение России запретить восьми гражданам ЕС въезд на территорию РФ.

"Мы самым решительным образом осуждаем сегодняшнее решение властей России запретить восьми гражданам Европейского союза въезд на территорию России", – говорится в совместном заявлении президента Евросовета Шарля Мишеля, президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Европарламента Давида Сассоли, опубликованном на сайте ЕК.

"Это решение является последней яркой демонстрацией, что Российская Федерация выбрала конфронтацию с ЕС вместо того, чтобы согласиться исправить негативную траекторию наших двусторонних отношений", – говорится в заявлении.

ЕС оставляет за собой право принять соответствующие меры в ответ на решение властей России.

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30 апреля Россия в ответ на санкции Евросоюза за преследование Навального и репрессии против представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне запретила въезд на свою территорию восьмерым чиновникам структур Евросоюза и отдельных стран ЕС, среди которых президент Европарламента.