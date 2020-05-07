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четверг, 07 мая 2020 01:32

Это хуже, чем 11 сентября и Перл-Харбор - Трамп о коронавирус

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Это хуже, чем 11 сентября и Перл-Харбор - Трамп о коронавирус
Трамп рассказал об опасности коронавируса. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что кризисная ситуация в связи с распространением Covid-19 оказалась для США хуже, чем атака на Перл-Харбор и теракты 11 сентября.

"Мы пережили худшую атаку, которая когда-либо была в нашей стране. Это хуже, чем Перл-Харбор. Это хуже, чем атака на Всемирный торговый центр 11 сентября 2001 года и этого не должно было случиться", - Трамп сказал журналистам в Белом доме, сообщает AFP.

В ближайшие дни в большинстве штатов могут быть отменены санитарные ограничения по недопущению распространения эпидемии.

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По последним данным, в США зафиксировано более 1,2 миллиона случаев заражения коронавирусом. Всего в стране более 71 тысячи человек скончались.

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