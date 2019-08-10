"Это флаг моей страны, вы ох*ели" - в Москве на митинг пришел человек с флагом Украины

Украинский флаг заметили на акции протеста из-за отказа в регистрации оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму.
На проспект Сахарова пришел участник протеста с флагом Украины в руках, сообщает "Обозреватель".
Окружающие начали обзывать его провокатором и попытались убрать флаг.
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"Это флаг моей страны, вы ох*ели, я ей горжусь, горжусь Майданом!" - ответил им человек.
В Москве задержали 828 протестующих, которые были против того, чтобы оппозиционные кандидаты не участвовали в выборах в городскую думу. Правозащитники говорят, что протестовать в центр российской столицы вышли от 10 до 12 тыс человек.
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