Это дно, товарищи пропагандисты: Беларусь выдворила российских журналистов

Белорусский МИД лишил российских журналистов "Первого канала" аккредитации через фейковые сюжеты о коронавирусе в республике. Фото: Reuters

Корреспондентов российского "Первого канала" выслали из Беларуси и лишили аккредитации из-за фейковых сюжетов о коронавирусе.

Пресс-служба телеканала подтвердила ситуацию и выразила непонимание по поводу причин подобного отношения со стороны беларуских властей. Причину лишения аккредитации в МИД Беларуси также не называют, пишет TUT.BY.

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В последнем сюжете корреспондент рассказал о "резком увеличении количества больных и летальных случаев "в одном из беларуских городов". В нем говорится, что "Беларусь вышла на третье место в Европе по приросту выявленных случаев коронавируса на душу населения после пасхальных служб и "субботника". Часть сюжета была снята на кладбище города, где корреспондент обратил внимание на "большое количество свежих могил".

Телеканал "Беларусь 1" сообщил, что именно этот материал стал причиной отзыва аккредитации у съемочной группы, по его данным, в нем обнаружили "сразу 7 фейков".

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