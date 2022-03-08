"Это более смертельно" - НАТО не хочет, чтобы с РФ воевали другие страны

У НАТО не хотят воевать с РФ. ФОТО: pixabay.com

НАТО должно гарантировать, что война не распространится за пределы Украины.

Мы отвечаем за то, чтобы конфликт не эскалировался и не распространился дальше, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, сообщает Reuters.

"Это было бы (распространение конфликта. – Gazeta.ua) более опасно, разрушительно и смертельно. Ситуация могла бы выйти из-под контроля. Мы будем охранять и защищать территорию Альянса", - отметил Столтенберг.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.