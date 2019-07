Этнический украинец стал командующим армии Канады.

Армию Канады возглавил этнический украинец генерал-лейтенант Пол (Павел) Винник.

О назначении на должность стало известно 14 июля, после приветствия премьер-министра Канады Джастина Трюдо на его официальной странице в Twitter.

"Генерал-лейтенант Винник, внук украинских поселенцев из Стрыя (Альберта), принял командование Канадской армией", - подтвердил новость посол Канады в Украине Роман Ващук.

Дед Винника родом из села Поздимир Львовской области. В ноябре 2016 генерал-лейтенант посетил родное село предков.

Военную карьеру начал в Военном колледже Роял Роадса и Королевском военном колледже Канады. В 1986 году Винник вступил в ряды канадских военных инженеров.

В 1997 году стал главнокомандующим 1-го полка боевых инженеров в Эдмонтоне. С 2004-го был командующим первой группы тылового обеспечения, с марта 2009 года - помощником командующего генерала Объединенного временного управления безопасности в Афганистане.

В 2010-м Винника назначили командующим Западного округа наземных войск. В 2012-м - заместителем командующего Армии Канады и председателем Командование военной разведки Канады. С июля 2014-го был председателем Оборонной разведки.

