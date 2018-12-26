Этна забрасывает пеплом Сицилию

На Сицилии проснулся Этна. Фото: imgclf.112.ua

На итальянской Сицилии проснусь вулкан Этна. Местные жители ощутили более 300 мелких подземных толчков.

Никто не погиб, местная власть убеждает, что угрозы для жизни нет. Но из-за выбросов облаков пепла небо над Сицилией временно закрыли, сообщает Канал 24.

Подземные толчки люди почувствовали еще за 2 дня до извержения. Сегодня жители острова наблюдают реки лавы и столбы черного дыма. Несколько домов вблизи вулкана разрушило землетрясение, но лава к помещениям не добралась.

Покинуть остров сложно, так как все авиарейсы отменили. Пассажиры отмененных рейсов не имеют четкой информации, как долго они не смогут покинуть остров.

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Между тем сейсмологи зафиксировали сотни толчков. Магнитуда самого мощного достигала 5,0 баллов.

Эудженио Привитера, директор обсерватории на горе Этна, объяснил, что большинство толчков зафиксировали на небольшой глубине по всему периметру кратера.

"Сейчас нет рисков для жителей. Единственная проблема - это пепел. Сейчас довольно ветрено, и это уже создает неудобства в городке Цафферана", - рассказал директор по гражданской обороне региональной сейсмической службы Никола Аллеруццо.

Этна считается самым активным вулканом в Европе, вдвое мощнее Везувий, и просыпается часто. В прошлый раз вулкан напомнил о себе в марте 2017-го. Мощное извержение было и в начале 90-х, тогда жители Цафферана чудом спаслись. История знает куда худшие последствия - 122-го вулкан стер с лица земли город Катанья.