Эстония отказалась отправлять в Минск посла

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Эстонские власти не признает итоги прошедших в 2020 году выборов президента Беларуси и поэтому не будут направлять в Минск посла. Об этом заявила министр иностранных дел страны Ева Мария Лиймец, пишет УНН.

"Это было бы совершенно неуместно, поскольку ни Эстония, ни ЕС не признают результаты прошедших в прошлом августе белорусских президентских выборов, которые были отмечены массовым мошенничеством", - сказала Лиймец.

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Она добавила, что Эстония не считает законным президентом страны Александра Лукашенко. В связи с этим посол Яак Ленсмент, которого глава Эстонии Керсти Кальюлайд назначила в начале июля, не поедет в Минск.

15 июля самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил изменения в законах по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя. Это позволяет военным подавлять массовые протесты против белорусского диктатора.