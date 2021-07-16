Лукашенко разрешил военным подавлять "массовые беспорядки"

Лукашенко разрешил военным подавлять протесты. Фото: ТАСС

15 июля самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил изменения в законах по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя. Это позволяет военным подавлять массовые протесты против белорусского диктатора.

Об этом сообщила пресс-служба Лукашенко.

В законе ввели новшества и прописали, что именно считается "беспорядками" при введении чрезвычайного положения.

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"Это попытки насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, межнациональные и межконфессиональные конфликты, сопровождающиеся насильственными действиями, создающие непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан", - прописано в законе.

Лукашенко также позволил вооруженным силам заниматься охраной общественной безопасности и подавлением "массовых беспорядков".

При введении чрезвычайного положения в Беларуси запретят доступ к интернету и сетевым изданиям.

Европейский Союз может рассмотреть расширенный список санкций против Беларуси за "новую масштабную атаку на независимые голоса в стране". 14 июля в Беларуси режим самопровозглашённого президента Александра Лукашенко проводил обыски в правозащитных, образовательных и политических организациях, благотворительных учреждениях и аналитических центрах. Силовики задержали множество правозащитников и других активистов.