ЕСПЧ запретил возвращать в Беларусь прорвавшихся в Евросоюз мигрантов

Граница между Польшей и Беларусью / Reuters

Европейский суд по правам человека определился с позицией относительно нелегальных мигрантов, которым удалось проникнуть в ЕС с Беларуси.

ЕСПЧ запретил высылать мигрантов обратно в Беларусь, идет речь на сайте Европейского суда по правам человека.

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Таким образом, суд признал, что Беларусь является страной, где для людей существует угроза жизни или здоровья.

В субботу, 4 декабря, польские пограничники зафиксировали 43 попытки пересечь границу нелегальными мигрантами. Об этом сообщила польская пограничная служба.