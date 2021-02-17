ЕСПЧ требует от России освободить Навального

Навального требует освободить ЕСПЧ. Фото:facebook.com/navalny

Европейский суд по правам человека требует от российских властей освободить оппозиционного политика Алексея Навального.

Решение суда опубликовали на сайте оппозиционера.

Такое решение приняла Палата из 7 судей Суда. В документе говорится, что Навального должны освободить немедленно.

Суд применил правило 39 регламента о применении обеспечительных мер.

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Адвокат оппозиционера Ольга Михайлова сказала, что такое решение "ЕСПЧ принял первый раз, и российские власти должны его выполнить".

Российскому политику Алексею Навальному изменили условный срок на заключения после его возвращения из Германии. Он должен провести 2 года и 8 месяцев заключения в колонии общего режима.