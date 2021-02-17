ЕСПЧ требует от России освободить Навального

Европейский суд по правам человека требует от российских властей освободить оппозиционного политика Алексея Навального.
Решение суда опубликовали на сайте оппозиционера.
Такое решение приняла Палата из 7 судей Суда. В документе говорится, что Навального должны освободить немедленно.
Суд применил правило 39 регламента о применении обеспечительных мер.
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Адвокат оппозиционера Ольга Михайлова сказала, что такое решение "ЕСПЧ принял первый раз, и российские власти должны его выполнить".
Российскому политику Алексею Навальному изменили условный срок на заключения после его возвращения из Германии. Он должен провести 2 года и 8 месяцев заключения в колонии общего режима.
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