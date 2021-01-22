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пятница, 22 января 2021 18:53

"Если выйдет мало русских, их побьют, а если много - не будут трогать" - Крашенинников

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&quot;Если выйдет мало русских, их побьют, а если много - не будут трогать&quot; - Крашенинников
Российский политолог Федор Крашенинников / facebook Федора Крашенинникова

Оппозиционер Алексей Навальный вернулся 18 января в Россию, после 5 месяцев лечения в Германии. Выздоравливал там из-за попытки отравления. После прилета в Москву его сразу задержали в аэропорту и отправили в СИЗО на 30 суток. 19 января на канале политика в YouTube вышел фильм-расследование "Дворец для Путина" о поместье главы России, стоимостью более $1 млрд. По состоянию на 22 января ленту посмотрели 59 млн раз. Штабы Навального призвали россиян выйти на акции протеста 23 января. О перспективах протестов в России Gazeta.ua поговорила с российским политологом Федором Крашенинников.

Чего можно ожидать от этих акций, к которым призывает Навальный?

- Суть протестов добиться освобождения Алексея Навального. Ведь призывов европейских лидеров к Кремлю сделать это недостаточно.

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Оппозиция должна показать размах, чтобы окружения Путина подумало, следует ли продолжать и увеличивать репрессии, или выбрать другую линию поведения. Поэтому обществу следует показать готовность бороться и добиваться освобождения своего лидера.

Вторая цель - зондирование почвы Навальным. Ему и сторонникам следует посмотреть, сколько недовольных выйдет на улицы.

Какие возможные ответы власти - применят жесткую силу, чтобы разогнать, или не будут трогать людей?

- Во-первых, все будет зависеть от того, сколько россиян выйдет на улицы своих городов. Если мало, их побьют и арестуют. Если много, никто не будет трогать, как мы это видели месяцами во время акций в Хабаровске.

Во-вторых, следует понимать, что Россия очень большая страна. Россияне не могут так просто собраться, как это сделали в свое время грузины в Тбилиси, украинцы в Киеве, или армяне в Ереване. Всем собраться в Москве и выйти вместе не удастся. Большинству придется выходить на улицы своих городов, а их там может быть не так много.

В-третьих, следует понимать, что на большинстве территории России сильные морозы. Особенно в Сибири, на Урале, где температура около 35 градусов ниже нуля. Не знаю, сколько людей при такой погоде смогут выйти. Поэтому, если получится мало, их могут разгонять. В общем, можно ожидать довольно жесткую реакцию властей. Кремль анонсирует такое.

Как повлияла публикация на канале Навального на YouTube фильма о дворце Путина на Черном море?

- Надеюсь, повлияла и усилит желание людей добиваться справедливости. Фильм показал богатство Путина на фоне обеднения большинства граждан, и острого кризиса, вызванного короновирусом.

Ожидаемо, что фильм возмущает, и будут протесты подобно тем, которые были после публикации предыдущего большого расследования Навального о имении бывшего премьера Дмитрия Медведева. Особенно возмущает молодежь, которая сидит в YouTube и не боится показывать активную гражданскую позицию.

Что значит задержания накануне акций ключевых лиц из команды Навального - пресс-секретаря Киры Ярмыш и адвоката Любови Соболь?

- У Путина и его окружения бытует мнение, что люди сами не способны к активности. Не важно кто - белорусы, украинцы, грузины или армяне. По их мнению, за акциями всегда кто-то должен стоять. Поэтому, по их логике, чтобы в зародыше подавить протест, следует арестовать руководителей команды Навального, и посмотреть, что будет дальше.

Но эта идея в корне ошибочна, потому что россияне сами выходят. Тем более, молодежь. Их сложно организовать, но они способны самоорганизоваться, подобно до украинцев и белорусов.

Украинский политолог Виталий Портников считает, что проблема русских в том, что принимают политические ограничения, репрессии, коррумпированность власти как должное, а потому не могут добиться изменений. Вы согласны?

- Абсолютно несогласен с подобными обобщениями, что все россияне с чем-то соглашаются. Не было таких опросов и россияне - разные. Одни согласны, другие действуют по-ситуации, третьи протестуют и страдают, а кому-то безразлично. Такое есть во всех странах.

В России далеко не всем нравится путинский режим. Это трудно понять в Украине, но Россия очень большая страна и физической возможности собраться всем в одном месте и создать политическую массу практически нет.

Это слишком сложно сделать подобно тому, как было в Украине на Майдане. Это облегчает задачу Путину и усложняет жизнь тем, кто против режима. Одно дело сесть в автобус и поехать протестовать в Киев, как это дважды сделали украинцы, другое протестировать в городе, от которого в Москву несколько тысяч километров, и где мороз 30 градусов.

Во-вторых, российский режим значительно жестче. Все рассказы о диктатуре Януковича смешно сравнивать с путинским режимом. Потому что украинский экс-президент-беглец сделал режим жестким только в течение последних месяцев у власти. В России он значительно жестче и формировался последние 20 лет. Вся эта история, что россиянам нравятся режим - неправда, а аналогии между событиями в Украине и России неуместны.

Что ждет Россию в ближайшем будущем?

- Главное последствие фильма - эрозия доверия электората к Путину, потеря доверия ко всему, что он говорит. Поэтому со временем вся жесткая структура может оказаться хрупкой и развалиться. Расследование стало неприятным открытием для многих, кто считал, что самые богатые люди в России - это певица Алла Пугачева и комик Максим Галкин. Оказалось, что роскошнее всех живет президент. Это большое разочарование для многих его сторонников.

Не думаю, что есть прямая зависимость между фильмом и протестами. Скорее - это часть длительного процесса, который происходит. Ситуация в России достаточно сложная и борьба будет долгой. В ближайшее время ничего хорошего не предвидится. Могут быть массовые протесты и Навального, возможно, освободят из тюрьмы. Это было бы хорошим результатам и дало бы большой смысл борьбе.

20 лет Путин лепил себе образ честного и бедного бессребреника, который ничего не имеет. А здесь показали, в какой он чрезмерной роскоши живет. Имидж разрушен. Многих его сторонников это богатство возмутило.

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