"Если она украдена, кто-то должен сесть" - депутаты Боснии о подаренной Лаврову украинской иконе

Милорад Доди не объяснил, почему подарил Лаврову украинскую икону. Фото: duhovnyfront

Министрество иностранных дел Украины ждет на встречу с представителями МИД Боснии и Герцеговины, чтобы обсудить, почему украинскую икону из Луганска подарили министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время его визита в Сараево.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"В настоящее время мы можем только подтвердить, что мы направили ноту МИД Боснии. Мы ждем встречи, на которой посольство Украины и министерство БиГ обсудят ситуаций", - сообщили в МИД Украины 17 декабря.

Представитель сербского президиума, который подарил Лаврову икону, Милорад Додик никак не прокомментировал инцидент.

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По словам представителя Хорватии в президиуме БиГ Желько Комшича, если икона была действительно вывезена из Украины во время конфликта на Донбассе, то "она украдена, и кто-то должен сесть в тюрьму".

"Председатель президентства Додик должен сказать, откуда она взялась, кто привез ее ему. Потому что это скандал с кражей в международных масштабах, это то, что преследуется в любой нормальной стране. Это должно закончиться в суде, кто-то должен сесть в тюрьму, если это правда", - сказал Комшич.

Министр иностранных дел БиГ Бисера Туркович заявил, что сейчас идет проверка, каким образом в Боснию попала 300-летняя памятка, которая не является собственностью страны.

Посольство Украины в Боснии и Герцеговине попросили Министерство иностранных дел страны объяснить, почему главе МИД России Сергею Лаврову подарили 300-летнюю украинскую икону из Луганска.