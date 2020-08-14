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пятница, 14 августа 2020 22:45

"Если человек упал и лежит, его не надо бить" - Лукашенко о насилии ОМОНа

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&quot;Если человек упал и лежит, его не надо бить&quot; - Лукашенко о насилии ОМОНа
Лукашенко прокомментировал действия силовиков. Фото: Reuters

Александр Лукашенко прокомментировал насилие силовиков в Беларуси.

"Мы с вами снова возвращаемся к вопросам дел даже не в Беларуси, а в Минске. Не скажу, что катастрофа какая-то или уже совсем перенапряженая ситуация, впрочем проблем хватает, и вопросов хватает, которые надо решить", - скаазв он, передает "Белта".

Лукашенко считает, что среди граждан немало митингующих с криминальным прошлым.

Заявил, что не может кому-то предъявить претензии.

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"Единственное, попрошу и министра, и других: мы все же славяне, если уж человек упал и лежит, его не надо бить. То есть, должен быть какой-то тормоз", - сказал Лукашенко.

Он утверждал, что протестующие якобы "заезжают" на спецназовцев со спины с "ножами и заточками". ОМОН, по мнению Лукашенко, пытается этих людей защитить.

Белорусская оппозиция созывает граждан присоединиться к Маршу свободы. Его запланировали на это воскресенье, 16 августа, во всех населенных пунктах страны. Начало марша в 14.00. Мероприятие станет самым массовым в белорусской истории.

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