"Если человек упал и лежит, его не надо бить" - Лукашенко о насилии ОМОНа

Лукашенко прокомментировал действия силовиков. Фото: Reuters

Александр Лукашенко прокомментировал насилие силовиков в Беларуси.

"Мы с вами снова возвращаемся к вопросам дел даже не в Беларуси, а в Минске. Не скажу, что катастрофа какая-то или уже совсем перенапряженая ситуация, впрочем проблем хватает, и вопросов хватает, которые надо решить", - скаазв он, передает "Белта".

Лукашенко считает, что среди граждан немало митингующих с криминальным прошлым.

Заявил, что не может кому-то предъявить претензии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Протесты в Беларуси: более тысячи ученых подписали петицию против насилия в стране

"Единственное, попрошу и министра, и других: мы все же славяне, если уж человек упал и лежит, его не надо бить. То есть, должен быть какой-то тормоз", - сказал Лукашенко.

Он утверждал, что протестующие якобы "заезжают" на спецназовцев со спины с "ножами и заточками". ОМОН, по мнению Лукашенко, пытается этих людей защитить.

Белорусская оппозиция созывает граждан присоединиться к Маршу свободы. Его запланировали на это воскресенье, 16 августа, во всех населенных пунктах страны. Начало марша в 14.00. Мероприятие станет самым массовым в белорусской истории.