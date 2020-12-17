"Если бы хотели отравить, довели бы до конца" - Путин жестко высказался об отравлении Навального

Путин прокомментировал причастность ФСБ к отравлению Навального. Фото: yuga.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал комментарий по поводу отравления российского оппозиционера Алексея Навального кремлевскими спецслужбами.

Об этом он рассказал во время пресс-конференции в онлайн-формате.

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"Что касается этого пациента в берлинской клинике. Я говорил неоднократно, могу некоторые вещи только повторить. Песков мне вчера рассказал по поводу последних выдумок на этот счет, по поводу данных наших спецслужбистов. Это не какое-то расследование, это легализация материалов американских спецслужб. Наши спецслужбы это знают и пользуются телефонами там, где считают нужным", - прокомментировал глава Кремля.

По словам Путина, Навального поддерживают американские спецслужбы, поэтому убивать его российском ФСБ не было необходимости.

"Кому он нужен-то? Если бы хотели отравить, довели бы до конца", - добавил Путин.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров первым высказался по поводу обвинений в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального и долгого молчания после разоблачения ФСБ в причастности к покушению на убийство.