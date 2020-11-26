Еще одна страна ввела локдаун

Еще в начале ноября грузинское правительство приняло решение усилить карантин. Фото: pinterest.com

В Грузии с 28 ноября по 31 января вводят жесткие карантинные ограничения.

Правительство обещает ослабить карантин на новогодние праздники, сообщает "Грузия Online".

На всей территории страны будет действовать комендантский час. Выходить на улицу будет запрещено в период с 21:00 до 05:00. Исключением будут предновогодний и предрождественский вечера 31 декабря и 6 января.

Закрываются спортзалы, бассейны, художественные студии и т. д. Прекращают работу междугородного соединения. Запрет не распространяется только на такси. Ресторанам будет разрешено продавать блюда только с собой и на доставку.

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Также закроют детсады, а школы переходят на дистанционное обучение. Прекратят работу все непродовольственные рынки и почти все непродовольственные магазины, кроме зооаптек и зоотоваров, бытовой химии и прессы.

Однако с 24 декабря до 2 января ограничения обещают ослабить. В этот период откроют ТРЦ и ринки. Также планируют восстановить междугородние перевозки. После этого снова запустят транспорт только с 16 января.

Из-за ситуации с коронавирусом правительство Германии предлагает закрыть все горнолыжные курорты в Европе. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.