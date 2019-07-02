Еще одна страна в ПАСЕ присоединилась к демарша против России

Украину поддержала Швеция. Фото: Новинарня

Делегация Швеции в Парламентской ассамблее Совета Европы присоединилась к заявлению Украины, Польши, Литвы, Латвии, Словакии, Эстонии и Грузии, которые устроили демарш после возвращения РФ в ПАСЕ.

"К финальному заявлению, которое было от семи стран, после возвращения России присоединились депутаты от Швеции", - сообщил во время интервью "НВ" народный депутат, председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

По его словам, Польша поддержала инициативу создать новую резолюцию против возвращения России в Совет Европы.

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Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы в ночь на 25 июня поддержала резолюцию, которая меняет санкционный механизм. В этом же документе приглашают Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. 118 делегатов проголосовали за, 62 - против, еще 10 воздержались. Перед этим ПАСЕ отклонила более 200 поправок, которые подготовила украинская делегация для блокировки возвращения российской делегации в эту организацию.