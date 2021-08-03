Еще одна страна разрешила въезд для украинцев - какие условия

Пускают при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста. Фото: pixabay.com

Швейцария разрешила въезд для граждан Украины без ограничений. Со 2 августа можно осуществлять любые поездки.

Для того, чтобы попасть в страну необходимо предъявить сертификат о полном курсе вакцинации, сообщает МИД Украины.

После получения последней дозы должно пройти 14 дней. В Швейцарии признают такие препараты: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen/Johnson&Johnson, Sinopharm/BIBP, Sinovac (CoronaVac).

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Также граждане могут предоставить негативный результат ПЦР-теста, который сделали не ранее, чем за 72 часа до въезда, отрицательный результат быстрого теста на антигены - за 48 часов до въезда. Или подтверждение, что человек болел в течение последних 6 месяцев и выздоровел.

Лица без вышеупомянутых документов, которые прибыли в Швейцарию из стран регионов с опасными вариантами вируса и находились на территории этих регионов более 10 дней, должны отбыть 10-дневный карантин.

Украину внесли в список стран за пределами ЕС, резидентам которых с 22 июля разрешили въезд в Нидерланды. В частности, в туристических целях. Въезд возможен без изоляции, ПЦР-теста и справки о Covid-вакцинацию. Латвия, Эстония, Франция, Италия, Испания тоже открыли границы для украинцев. Разрешили въезжать и в целях туризма.