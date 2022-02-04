Еще одна страна отменила все карантинные ограничения

Швеция отменяет карантинные ограничения. Фото: Украинская правда

С 9 февраля в Швеция будет отменено большинство ограничений, введенных ранее для сдерживания распространения Covid-19.

На пресс-конференции премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что благодаря лучшему пониманию природы штамма коронавируса Omicron и хорошим показателям Covid-вакцинации страна может отменить все ограничения, информирует Politico.

"Пандемия не закончилась, но она переходит в новую фазу", - добавила она.

Шведская служба общественного здоровья заявила, что переоценила риск распространения Covid-19 и рассматривает его как социально некритический.

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Это объявление появилось на фоне того, как в Швеции все еще наблюдается высокий уровень заражения, хотя 73,9 процента населения полностью вакцинировано от коронавируса.

Правительство заявило, что в дальнейшем следует придерживаться некоторых рекомендаций. Невакцинированные шведы должны избегать мест скопления людей, а все у кого есть симптомы Covid-19 должны оставаться дома, рекомендует шведское правительство.

Таким образом, Швеция присоединилась к Великобритании, Дании и Норвегии в снижении уровня мер по сдерживанию пандемии Covid-19.