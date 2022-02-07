Еще одна страна ослабила Covid-ограничение для туристов

Еще одной страной, которая не будет требовать отрицательного результата теста на коронавирус при въезде, стала Португалия. Фото: Pexels

Португалия объявила об ослаблении ограничений на поездки для обладателей европейских сертификатов Covid-19.

Об этом сообщает The Guardian.

В стране отменено требование давать отрицательный результат теста перед въездом в страну.

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"Путешественники с COVID-сертификат ЕС или другими признанными пропусками будут освобождены от необходимости давать отрицательный результат теста", - говорится в сообщении.

Такие нововведения будут действовать, начиная с 7 февраля.

Европейский сертификат подтверждает, что путешественник полностью вакцинирован, недавно получил отрицательный результат или поправился от коронавируса в течение последних шести месяцев.

Правительство Израиля на фоне снижения заболеваемости коронавирусом проголосовало за отмену большинства карантинных требований. С 7 февраля в стране отменят почти все карантинные ограничения. В частности, отменяют "зеленые паспорта" в ресторанах, кинотеатрах, спортзалах и гостиницах.