Еще одна страна ослабила Covid-ограничение для туристов

Португалия объявила об ослаблении ограничений на поездки для обладателей европейских сертификатов Covid-19.
Об этом сообщает The Guardian.
В стране отменено требование давать отрицательный результат теста перед въездом в страну.
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"Путешественники с COVID-сертификат ЕС или другими признанными пропусками будут освобождены от необходимости давать отрицательный результат теста", - говорится в сообщении.
Такие нововведения будут действовать, начиная с 7 февраля.
Европейский сертификат подтверждает, что путешественник полностью вакцинирован, недавно получил отрицательный результат или поправился от коронавируса в течение последних шести месяцев.
Правительство Израиля на фоне снижения заболеваемости коронавирусом проголосовало за отмену большинства карантинных требований. С 7 февраля в стране отменят почти все карантинные ограничения. В частности, отменяют "зеленые паспорта" в ресторанах, кинотеатрах, спортзалах и гостиницах.
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