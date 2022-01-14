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пятница, 14 января 2022 01:18

Еще одна страна будет делать четвертую прививку против коронавируса

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Еще одна страна будет делать четвертую прививку против коронавируса
В Венгрии каждый может получить четвертую вакцину против коронавируса после консультации с врачом. Фото: Pexels

В Венгрии будут делать четвертую бустерную дозу вакцины против COVID-19.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на руководителя аппарата премьер-министра Гергея Гуляса.

Прививки сможет получить каждый желающий. "Любой сможет получить четвертую прививку от коронавируса на основе консультации с врачом", - заявил Гуляс.

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В настоящее время Венгрия переживает пятую волну эпидемии, вызванную штаммом Omicron.

12 января Дания стала первой страной-членом ЕС, предложившей четвертую дозу наиболее уязвимым гражданам. Израиль и Чили также предлагают четвертые прививки.

В Украине всем взрослым разрешили делать третью, бустерную дозу вакцины от коронавируса. Привиться против Covid-19 бустерной дозой можно только через шесть месяцев после первого курса вакцинации. За первые дни бустерной вакцинации почти 20 тыс. человек сделали прививку. Значительного наплыва в пунктах вакцинации не было. В Минздраве рассчитывают, что к очередной волне коронавируса бустер сделают 300-400 тыс. человек.

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