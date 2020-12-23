Еще одна компания регистрирует вакцину от коронавируса. Украина может получить именно ее

AstraZeneca предоставила документы для регистрации вакцины. Фото: pexels.com

Зарегистрировать свою вакцину от коронавируса планирует шведско-британская компания AstraZeneca.

Фирма подала документы регулятору в Лондоне, сообщает министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, передает Reuters.

AstraZeneca может официально получить разрешение на использование вакцины собственной разработки.

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"Я рад сообщить вам, что вакцина Oxford AstraZeneca, разработанная здесь, в Великобритании, подала полный пакет данных в Агентство по регулированию лекарственных средств и продуктов для здравоохранения на утверждение. Это следующий шаг к решению о применении вакцины, которая сейчас производится ", - заявил Хэнкок.

В Центре общественного здоровья объяснили, что вакцину AstraZeneсa скорее всего предоставят Украине.

Заложенных в бюджете 2,6 млрд грн не хватит для вакцинации всех украинцев от Covid-19. Но правительство сможет найти необходимые средства в бюджете. Об этом в сказал министр финансов Сергей Марченко.