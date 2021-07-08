Еще один российский самолет пропал без вести

Еще один российский самолет исчез. Позже его все таки нашли. Фото: Getty Images

В России недалеко от полуострова Ямал снова исчез с радаров самолет. На борту находились два человека.

Воздушное судно могло попасть в аварию, пишет российский "Интерфакс".

Самолет осуществлял наблюдение за лесными пожарами на полуострове Ямал. Там он, вероятно, попал в аварию. Связь с экипажем исчезла. Спасатели зарегистрировали сигнал аварийного маяка.

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На поиски самолета вылетели Ан-26. Позже сообщили, что судно осуществило жесткую посадку на Ямале. Самолет нашли. Причиной аварии мог стать отказ двигателя. Два человека, находившиеся на борту, живы.

В России на Камчатке пропал пассажирский самолет Ан-26. На его борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. Самолет перестал выходить на связь. Позже спасатели обнаружили тела девяти человек. Другие пропали без вести.