ЕС заявил о солидарности и полной поддержке народа Беларуси

ЕС солидарны с народом Беларуси. Фото: Сегодня

В Евросоюзе отреагировали на масштабные протесты в Беларуси в воскресенье.

ЕС поддерживает ее граждан, которые выступают против нарушения властями страны прав человека и основных свобод, написал в Twitter глава дипломатии Жозеп Боррель.

"ЕС поддерживает белорусский народ", - написал Боррель.

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В воскресенье, 16 августа, сотни тысяч белорусов вышли на мирный митинг и потребовали "освобождения политических заключенных, судебного преследования виновных в жестокости полиции и настоящих выборов".