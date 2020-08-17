ЕС заявил о солидарности и полной поддержке народа Беларуси

В Евросоюзе отреагировали на масштабные протесты в Беларуси в воскресенье.
ЕС поддерживает ее граждан, которые выступают против нарушения властями страны прав человека и основных свобод, написал в Twitter глава дипломатии Жозеп Боррель.
"ЕС поддерживает белорусский народ", - написал Боррель.
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В воскресенье, 16 августа, сотни тысяч белорусов вышли на мирный митинг и потребовали "освобождения политических заключенных, судебного преследования виновных в жестокости полиции и настоящих выборов".
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