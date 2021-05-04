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вторник, 04 мая 2021 19:20

ЕС запустит Covid-паспорта для поездок летом

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ЕС запустит Covid-паспорта для поездок летом
Италия планирует запустить пропуска во второй половине мая. Фото: Reuters

Европейский Союз готов запустить "зеленый пропуск" для путешественников во второй половине июня.

Италия внедряет национальный "зеленый пропуск" со второй половины мая, заявил премьер-министр Италии Марио Драги, передает La Reppublica.

Он сказал об этом на брифинге по итогам встречи министров стран G20. Драги добавил, что Италия готова открыть границы.

"Европейский зеленый пропуск будет готов со второй половины июня. Между тем итальянское правительство ввело национальный зеленый пропуск, который вступает в силу со второй половины мая", - отметил он.

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"Туристы смогут переезжать из одной страны в другую без карантина, если они смогут доказать, что они излечились от Covid-19, вакцинированы или имеют отрицательный результат мазка", - добавил премьер-министр.

Первой в Европе Covid-паспорта для поездок запускает Франция. Это первый случай цифрового зеленого пропуска. К середине июня его планируют распространить на весь Евросоюз.

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04
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