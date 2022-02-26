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суббота, 26 февраля 2022 23:21

ЕС закроет воздушное пространство для российских самолетов

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Все страны Европейского Союза согласились закрыть небо для российских авиакомпаний.

Об этом сообщил журналист немецкого ARD-Hauptstadtstudio Маттиас Дайс у Twitter со ссылкой на источник.

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"Страны ЕС закрывают воздушное пространство для российских авиакомпаний. Только что подтвердили мне из надежного источника", - сообщил Дайс.

Автор: twitter.com/MatthiasDeiss
  Закрыть воздушное пространство для России согласились все страны ЕС
Закрыть воздушное пространство для России согласились все страны ЕС
Девять стран Европы закроют собственное авиапространство для самолетов российской гражданской авиации. Решения приняли Великобритания, Чехия, Польша, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Болгария, Словения.
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