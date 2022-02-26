ЕС закроет воздушное пространство для российских самолетов

Все страны Европейского Союза согласились закрыть небо для российских авиакомпаний.

Об этом сообщил журналист немецкого ARD-Hauptstadtstudio Маттиас Дайс у Twitter со ссылкой на источник.

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"Страны ЕС закрывают воздушное пространство для российских авиакомпаний. Только что подтвердили мне из надежного источника", - сообщил Дайс.

Автор: twitter.com/MatthiasDeiss Закрыть воздушное пространство для России согласились все страны ЕС

Девять стран Европы закроют собственное авиапространство для самолетов российской гражданской авиации. Решения приняли Великобритания, Чехия, Польша, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Болгария, Словения.