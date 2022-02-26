ЕС закроет воздушное пространство для российских самолетов

Все страны Европейского Союза согласились закрыть небо для российских авиакомпаний.
Об этом сообщил журналист немецкого ARD-Hauptstadtstudio Маттиас Дайс у Twitter со ссылкой на источник.
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"Страны ЕС закрывают воздушное пространство для российских авиакомпаний. Только что подтвердили мне из надежного источника", - сообщил Дайс.
Девять стран Европы закроют собственное авиапространство для самолетов российской гражданской авиации. Решения приняли Великобритания, Чехия, Польша, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Болгария, Словения.
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