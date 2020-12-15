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вторник, 15 декабря 2020 17:03

ЕС выделит $600 млн бедным странам на закупку вакцин от коронавируса

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ЕС выделит $600 млн бедным странам на закупку вакцин от коронавируса
ЕС профинансируют закупку вакцин от коронавируса для бедных стран. Фото: Reuters

Европейский Союз планирует выделить около $ 600 млн странам с низким и средним уровнем доходов на приобретение вакцин от коронавируса в пределах глобального механизма COVAX.

Об этом сообщила пресс служба Еврокомиссии.

"Европейский инвестиционный банк сегодня согласовал финансирование в размере $600 млн для поддержки стран с низким и средним уровнем дохода в программе COVAX", - говорится в сообщении.

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Вакцины закупать и доставлять ЮНИСЕФ и Панамериканская организация охрони здоровья.

"Общая поддержка Европейской комиссии и ЕИБ размером $600 млн позволит COVAX в кратчайшие сроки сделать 1 млрд доз вакцин доступным для людей в странах с низким и средним уровнем доходов", - сказала президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Часть закупленной вакцины от коронавируса Европейский Союз может передать бедным странам. Сейчас рассматривают вопрос передачи около 5% - это 65 млн доз.

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