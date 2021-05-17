ЕС возобновит безопасный туризм летом

Тьерри Бретон сообщил о возобновлении туризма в ЕС. Фото: Reuters

Европейский Союз создал необходимые условия для восстановления "безопасного туризма" летом.

Об этом сообщил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, пишет Euractiv.

"Понятно, что ситуация остается сложной. Однако я уверен, что мы наконец увидим свет в конце тоннеля. Теперь у нас есть необходимые инструменты и условия для безопасного восстановления туристического сезона", - прокомментировал Бретон.

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По его словам, "значительное увеличение производственных мощностей" вакцин заставило его поверить, что "до середины июля будет доставлено достаточно доз, чтобы вакцинировать 70 процентов населения".

Бретон также заявил, что зеленый цифровой сертификат, в котором будет информация о вакцинации, тестировании на коронавирус и результаты этих тестов, позволит обеспечить безопасные путешествия и туризм.

"Европейский парламент и Совет теперь готовы завершить переговоры по сертификату до конца мая. И я уверен, что да, мы сможем подготовить его к лету", - сказал Бретон.

Однако он предупредил, что для полного восстановления туристической экосистемы все же нужно время.

Исполнительная директорка Детского фонда ООН (UNICEF) Генриетта Фор призвала страны "Группы семи" (G7) и Европейского союза отдать излишки вакцин от Covid-19 программе COVAX для вакцинации населения бедных стран.