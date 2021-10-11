ЕС утвердил новые санкции: под них попал российский институт, который разрабатывал "Новичок"

В санкционный список, в частности, 10 физических лиц из РФ и Российский государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии. Фото: pixabay.com

В понедельник, 11 октября, Совет Европейского Союза продлил ограничительные меры против распространения и применения химического оружия еще на год.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС, пишет "Европейская правда".

В Раде напомнили, что нынешний режим санкций впервые ввели в 2018 году для физических и юридических лиц, которые непосредственно отвечают за разработку и использование химоружия. Также для тех, кто оказывает финансовую, техническую или материальную поддержку.

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Ограничения направлены сейчас против 15 человек и двух субъектов хозяйственной деятельности. Они содержат запрет на въезд в ЕС и замораживание активов для физических и юридических лиц. Также физическим и юридическим лицам ЕС запрещено предоставление денег.

В санкционный список попали, в частности, Центр научных исследований в Дамаске, который является ключевым в разработке химоружия в Сирии. Также Российский государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, который стоит за разработкой "Новичка". В санкционный список попали пять физических лиц из Сирии и 10 из России.

Цель этих санкций - содействовать усилиям ЕС противодействовать распространению и использованию химического оружия и поддерживать Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении. В марте 2018-го в британском Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и дочь Юлия. Британский премьер Тереза ​​Мэй позже заявила в парламенте, что Скрипалей отравили веществом "Новичок", разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что все химическое оружие РФ уничтожено в 2017 году под контролем Организации по запрещению химического оружия.