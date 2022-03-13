ЕС согласует новый пакет санкций в отношении России

Послы Европейского Союза могут согласовать новый пакет санкций в отношении Российской Федерации.

Этот вопрос будет рассмотрен 14 марта, сообщил журналист Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС сегодня обсудили 4-й пакет санкций ЕС в отношении России. Они дадут "зеленый свет" завтра в полдень", - написал.

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Санкции будут включать в себя увеличение листинга, запрет на экспорт предметов роскоши и новые инвестиции ЕС в российский энергетический сектор, а также запрет на импорт стали и железа.

Россия из-за санкций потеряла доступ к $300 млрд своих резервов. США, ЕС и их союзники заблокировали РФ доступ к части золотовалютных резервов. Страна-агрессор не может воспользоваться почти половиной из них, заявил 13 марта глава Минфина России Антон Силуанов в интервью на одном из российских телеканалов. "Это примерно половина тех резервов, которые у нас были. Общий объем резервов $640 млрд, а около $300 млрд резервов теперь находятся в состоянии, в котором мы не можем их использовать", - сказал Силуанов, отметив, что часть золотовалютных резервов, в том числе Фонд национального благосостояния, заморожены.