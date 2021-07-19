ЕС продлил санкции против "списка террористов"

Европейским Союз продлил на полгода санкционные ограничения в отношении лиц и организаций "списка террористов".
Об этом говорится на сайте Европейского совета.
В "список террористов" вошли 14 человек из Ирана, Саудовской Аравии, Ливана, Нидерландов, Канады, Австралии, Пакистана, Турции. Также речь идет о 21 организации, в том числе палестинском движении ХАМАС, "Военном крыле Хизбаллы", Рабочей партии Курдистана, "Палестинском исламском джихаде, Коммунистической партии Филиппин.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Глава Европарламента призывает усилить санкции против России
Средства и финансовые активы лиц и организаций заморозили. "Список террористов" составили после трагедии 11 сентября 2001 года в США.
С 2019 года в список ЕС включили управления внутренней безопасности министерства Ирана по разведке и безопасности.
Европейский Союз принял решение продлить на шесть месяцев санкции против России за дестабилизацию Украины. Россия не выполнила Минские соглашения, поэтому европейские лидеры единогласно приняли решение продлить экономические санкции.
Комментарии