ЕС принял санкции против Беларуси за похищение Ryanair

Послы стран Евросоюза приняли решение о введении санкций против лиц и организаций, причастных к принудительной посадке пассажирского лайнера авиакомпании Ryanair в Минске.

Об этом сообщил "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в Twitter.

"Послы ЕС только что утвердили запрет на получение виз и замораживание активов для 78 человек и семи организаций, ответственных за репрессии в Беларуси и принудительную посадку самолета Ryanair 23 мая", - написал журналист.

Вероятно, решение опубликуют в официальном журнале ЕС 21 июня. Тогда санкции вступят в силу.

Решение было принято после выводов европейского совета, в которых главы государств и правительств ЕС решительно осудили незаконную принудительную посадку рейса Ryanair в Минске 23 мая.

