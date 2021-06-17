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четверг, 17 июня 2021 15:51

ЕС представил стратегию отношений с Россией

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ЕС представил стратегию отношений с Россией
Жозеп Боррель представил стратегию отношений ЕС и России. Фото: Reuters

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель представил совместный документ внешнеполитической службы ЕС и Еврокомиссии, в котором изложена стратегия отношений с Россией. В документе говорится о принципах отталкивания, сдерживания и взаимодействия.

Об этом сообщил Боррель во время дипломатической поездки в Женеву.

"ЕС должен быть реалистичным и готовиться к дальнейшему ухудшению отношений с Россией. Европейский Союз подтверждает единство, несмотря на попытки РФ разделить блок", - прокомментировал боррелий.

24-25 июня лидеры ЕС обсудят представленный документ на саммите в Брюсселе. На его основе разработают пути дальнейшего развития политики ЕС в отношении России.

В документе представлены пять тезисов, которые одобрили еще в 2016 году. Они стали ориентиром для отношений между двумя странами:

- полное выполнение Минских договоренностей как ключевое условие любых существенных изменений в отношениях ЕС;

- укрепление отношений с восточными партнерами ЕС и другими соседями;

- повышение устойчивости ЕС;

- выборочное взаимодействие с Россией по вопросам, которые находятся в интересах ЕС;

- поддержка контактов между людьми и гражданского общества в России.

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Принцип отталкивания заключается в том, что ЕС будет выступать против нарушений прав человека и защищать демократические ценности, в частности на международных форумах. ЕС будет продолжать заявлять о систематических нарушениях Россией международного права в Украине, Грузии и других странах. ЕС подтвердит свою поддержку Украины и ее территориальной целостности, суверенитета и независимости. Это предполагает призыв к России взять на себя ответственность как стороны конфликта и полностью выполнить Минские соглашения.

Сдерживание: стратегия предлагает противодействовать угрозам и злонамеренным действиям РФ более систематически и согласованно, обеспечивая при этом координацию с партнерами-единомышленниками, такими как НАТО и G7.

Взаимодействие: для продвижения собственных интересов ЕС хочет привлекать Россию к борьбе с пандемией коронавируса, изменением климата и другими экологическими проблемами.

Президент США Джо Байден считает, что поведение президента РФ Владимира Путина может измениться под влиянием мира. По его словам, последующие месяцы станут "испытанием" относительно того, сможет ли дискуссия двух лидеров привести к прогрессу.

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Дата
17
июня

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