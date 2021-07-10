ЕС поделился амбициозными планами по Covid-вакцинации. Они впечатляют

ЕС планирует до конца июля вакцинировать не менее 70% взрослого населения. Фото: Reuters

Европейский Союз поставил за цель вакцинировать от коронавируса не менее 70% взрослого населения до конца июля.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет Reuters.

"Евросоюз сдержал свое слово. В эти выходные мы доставили достаточно вакцин странам-членам, чтобы в этом месяце полностью вакцинировать не менее 70% взрослого населения ЕС", - прокомментировала она.

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Европейский Союз готов поставлять еще больше вакцин, отметила женщина. В частности, и против новых мутировавших штаммов. Закупают препараты других производителей, не только вакцины Pfizer/BioNTech. На прошлой неделе заказали почти 40 млн доз американского препарата Johnson&Johnson.

Covid-сертификат Швейцарии признал ЕС. Официальное решение приравнять сертификаты Швейцарии к документам ЕС приняли 8 июля.