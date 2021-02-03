ЕС поддерживает санкции против телеканалов Медведчука

Николай Точицкий сообщил о позитичну реакцию ЕС на блокирование телеканалов Медведчука. Фото: meest-online.com

Европейский Союз поддержал введение Украиной санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Об этом заявил представитель Украины при ЕС Николай Точицкий на заседании Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

По его словам, Европейская Комиссия и Служба внешней политики одобрительно отнеслись к решению СНБО о санкциях против телеканалов Медведчука.

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"Это пока неофициальная реакция, но я думаю, что в ходе визита премьер-министра в Брюселле мы услышим и официальную реакцию. Важно правильно все это позиционировать ", - прокоментуав Точицкий.

"Блокировка телеканалов так называемого пула Виктора Медведчука, которые фиктивно оформлены на его соратника Тараса Козака, не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, которая в Украине является несомненной ценностью", - отметила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

Президент Владимир Зеленский наложил санкции на депутата Верховной Рады от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Тараса Козака сроком на 5 лет. Также наложили санкции на канале "112-Украина", NewsOne, ZIK.