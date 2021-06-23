ЕС планирует запретить британские фильмы и сериалы

Постер британского телесериала "Корона" от Netflix о жизни королевы Елизаветы ІІ / Netflix

ЕС планирует запретить трансляцию британских телешоу и фильмов в европейских государствах.

Соответствующая служебная записка с объяснением попала в издание Express. Она была разослана странам-членам Еврокомиссией в понедельник, 21 июня. Об этом пишет Euro Weekly News.

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Там ссылаются на непропорциональное количество фильмов и телешоу британского производства, показываемых в ЕС на основных потоковых платформах, таких как Amazon Prime и Netflix.

Брюссельские бюрократы заявили, что они хотели бы, чтобы британский контент был заменен контентом, произведенным в странах-членах ЕС, сославшись на небольшие страны, такие как Латвия и Кипр. При этом официальные лица утверждают, что разрешение показывать британские материалы представляет собой угрозу для продвижения европейских произведений и культурных ценностей, разнообразию внутри блока.

Правила ЕС в отношении эфирного времени гласят, что 30% контента на потоковых платформах должно быть европейского производства, в то время как иностранный контент должен быть большей частью европейского производства.

В настоящее время продажа Соединенным Королевством прав на международные телепрограммы и фильмы в Европе составляет около $2 млрд в год.

The Express пишет, что ее источники утверждают: как только Франция в январе возьмет на себя главенство в блоке, то попытается протолкнуть соответствующие реформы.

Правительство Эммануэля Макрона разрабатывает планы замены английского на французский как "рабочего языка" ЕС, когда Франция будет председательствовать в Совете ЕС в 2022 году. Париж планирует использовать первое президентство после Brexit, чтобы продвинуть родной язык в качестве lingua franca в Брюсселе.