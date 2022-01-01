ЕС отложил введение обязательной платы за поездки по безвизу

 
Ексклюзивы
1/5
"Арахамия намекал, что перед самыми выборами вернут мажоритарку" - Рыбачук
"Арахамия намекал, что перед самыми выборами вернут мажоритарку" - Рыбачук
Просмотров: 99
Кличко показал взрослых сыновей, Шкиряк - новое тату, Клименко улетела в Египет, а Усов – в Финляндию - неделя политиков в фото
Кличко показал взрослых сыновей, Шкиряк - новое тату, Клименко улетела в Египет, а Усов – в Финляндию - неделя политиков в фото
Просмотров: 6777
Гитлер-Путин, умирающие села, листовки с СССР - как живут украинцы возле Беларуси
Гитлер-Путин, умирающие села, листовки с СССР - как живут украинцы возле Беларуси
1 Просмотров: 4572
Первопричина "антиолигархической войны" - повлиять на медиа самых богатых украинцев - Рыбачук
Первопричина "антиолигархической войны" - повлиять на медиа самых богатых украинцев - Рыбачук
Просмотров: 153
"Часы показывают время смерти Короленко": как 100-летними знаменитыми игрушками украшают елки - фото
"Часы показывают время смерти Короленко": как 100-летними знаменитыми игрушками украшают елки - фото
Просмотров: 2988
Рекордные урожай и цены на газ, безумные деньги на "Большое строительство" – подводим экономические итоги года
Рекордные урожай и цены на газ, безумные деньги на "Большое строительство" – подводим экономические итоги года
Просмотров: 747
Зеленский не станет приговором Порошенко - Рыбачук
Зеленский не станет приговором Порошенко - Рыбачук
Просмотров: 1908
Марлен Дитрих работала на разведку США. Ее песни вызвали у немецких солдат желание сдаться
Марлен Дитрих работала на разведку США. Ее песни вызвали у немецких солдат желание сдаться
Просмотров: 1143
Без Украины не примут никаких решений по ее будущему – что о нас пишет мир
Без Украины не примут никаких решений по ее будущему – что о нас пишет мир
Просмотров: 1566
Вагнергейт доказал, что в украинской разведке есть джентльмены
Вагнергейт доказал, что в украинской разведке есть джентльмены
Просмотров: 648
Фото
Все фото
5
5
4
4
3
Канатоходец побил рекорд, пройдя на высоте почти 2 км
Канатоходец побил рекорд, пройдя на высоте почти 2 км
Рекордный снегопад атаковал Калифорнию: намело более 4,5 м снега
Рекордный снегопад атаковал Калифорнию: намело более 4,5 м снега
В США разбился самолет, все пассажиры погибли
В США разбился самолет, все пассажиры погибли
Украинцы разбились в ДТП в Словакии
Украинцы разбились в ДТП в Словакии
Пассажирский автобус сорвался в пропасть: погибли семь человек
Пассажирский автобус сорвался в пропасть: погибли семь человек
Видео
Все видео
Оркестр играет на инструментах, сделанных из мусора
Оркестр играет на инструментах, сделанных из мусора
Людей, боящихся уколов, вакцинируют в очках виртуальной реальности
Людей, боящихся уколов, вакцинируют в очках виртуальной реальности
Дед в 82 года на суперкаре Ferrari врезался в витрину магазина
Дед в 82 года на суперкаре Ferrari врезался в витрину магазина
Посадка легендарной украинской "Мрии" в туман попала на видео: впечатляющее кадры
Посадка легендарной украинской "Мрии" в туман попала на видео: впечатляющее кадры
Covid-19: в ЕС вакцинировали 78% взрослого населения
Covid-19: в ЕС вакцинировали 78% взрослого населения
Интервью
1/5
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
10 Просмотров: 2592
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1332
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Просмотров: 999
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2 Просмотров: 1908
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Просмотров: 1476
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2021
Просмотров: 576
Гороховий кіт
В останній рік навчання у Тальнівській школі №1 я був упевнений, що знаю українську мову. Аж поки поріг нашого класу у вересні 1983 року не ...
суббота, 01 января 2022 14:34

ЕС отложил введение обязательной платы за поездки по безвизу

  Комментировать
ЕС отложил введение обязательной платы за поездки по безвизу
Изменения по безвизу не будет в 2022 году. Фото pixabay

В 2022 году Европейский Союз не будет вводить обязательную плату в размере 7€ за поездки по безвизовому режиму.

Об этом сообщает "Европейская правда".

После запуска и переходного периода въехать в ЕС по биометрическому паспорту украинцы смогут только в случае авторизации в новой системе. Она будет стоить €7 и будет действовать 3 года, во время которых повторная регистрация для поездок не требуется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Польша начала председательство в ОБСЕ

Регистрация не является аналогом визы, а в заявке не требуется посещение визового центра. Она осуществляется онлайн. Для этого нужно будет заполнить анкету-опросник. Еврокомиссия оценивает время, необходимое для первого заполнения анкеты, в 20 минут.

Далее данные будут сверяться с базами ЕС для проверки того, не превысило ли лицо время пребывания в Евросоюзе, не совершало ли преступлений и нет ли других запретов.

Еврокомиссия объявила 25 ноября новые предложения к правилам въезда в ЕС граждан из третьих стран в условиях пандемии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ЕС отложил введение обязательной платы за поездки по безвизу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
января

Кубинские революционеры одержали победу

Самое читаемое
Назвали дату поединка Ломаченко – Камбосос
Назвали дату поединка Ломаченко – Камбосос 1 Просмотров: 22015
&quot;Сосну каждому украинцу&quot; - Киву и Дубинского расклеили на бордах
"Сосну каждому украинцу" - Киву и Дубинского расклеили на бордах
6
 1 Просмотров: 15885
Лавров сделал впечатляющие заявления по Донбассу: подробности
Лавров сделал впечатляющие заявления по Донбассу: подробности 1 Просмотров: 14337
Зеленский на руках у Ермака, Кива-ученый, скумбрия по 8 грн: каким был 2021-й в фотожабах и мемах
Зеленский на руках у Ермака, Кива-ученый, скумбрия по 8 грн: каким был 2021-й в фотожабах и мемах
30
 Просмотров: 11844
Кличко показал взрослых сыновей, Шкиряк - новое тату, Клименко улетела в Египет, а Усов – в Финляндию - неделя политиков в фото
Кличко показал взрослых сыновей, Шкиряк - новое тату, Клименко улетела в Египет, а Усов – в Финляндию - неделя политиков в фото
22
 Просмотров: 6768
Мир
Польша начала председательство в ОБСЕ
Польша начала председательство в ОБСЕ Просмотров: 27
Франция возглавила Совет Европейского Союза
Франция возглавила Совет Европейского Союза Просмотров: 54
Добивается публичного унижения Запада – эксперт о предстоящих переговорах Путина с Байденом
Добивается публичного унижения Запада – эксперт о предстоящих переговорах Путина с Байденом Просмотров: 477
Прощальный подарок: в честь работницы музея назвали новый вид акул
Прощальный подарок: в честь работницы музея назвали новый вид акул Просмотров: 189
Оркестр играет на инструментах, сделанных из мусора
Оркестр играет на инструментах, сделанных из мусора
 Просмотров: 162
Больше всего комментируют
10
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
4
Данилов назвал дату, когда в Украине обнародуют список первых официальных олигархов
3
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3
Зеленский поздравил украинцев с Новым 2022 годом
2
"Слуга народа" может изменить название партии — СМИ
Голосов: 2
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть