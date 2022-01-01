ЕС отложил введение обязательной платы за поездки по безвизу

Изменения по безвизу не будет в 2022 году. Фото pixabay

В 2022 году Европейский Союз не будет вводить обязательную плату в размере 7€ за поездки по безвизовому режиму.

Об этом сообщает "Европейская правда".

После запуска и переходного периода въехать в ЕС по биометрическому паспорту украинцы смогут только в случае авторизации в новой системе. Она будет стоить €7 и будет действовать 3 года, во время которых повторная регистрация для поездок не требуется.

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Регистрация не является аналогом визы, а в заявке не требуется посещение визового центра. Она осуществляется онлайн. Для этого нужно будет заполнить анкету-опросник. Еврокомиссия оценивает время, необходимое для первого заполнения анкеты, в 20 минут.

Далее данные будут сверяться с базами ЕС для проверки того, не превысило ли лицо время пребывания в Евросоюзе, не совершало ли преступлений и нет ли других запретов.

Еврокомиссия объявила 25 ноября новые предложения к правилам въезда в ЕС граждан из третьих стран в условиях пандемии.