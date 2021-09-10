ЕС официально продлил санкции против РФ

ЕС ввел санкции против РФ еще на шесть месяцев. Фото: Reuters

Совет Европейского Союза ввел продолжение персональных санкций против России за агрессию в сторону Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.

"Сегодня Совет ЕС решил продлить санкции, направленные против лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на шесть месяцев - до 15 марта 2022 года", - заявляют представители Совета Евросоюза.

Санкционным лицам наложили запрет на поездки, заморозили активы и запретили предоставлять средства или другие экономические ресурсы, доступные для физических лиц и организаций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Власть санкциями заменяет правоохранительную систему и суды - инициативная группа "Першого грудня"

Ограничения применили против 177 физических лиц и 48 юридических организаций.

Санкции Евросоюза против лиц и субъектов, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор продолжаются каждые полгода. Последний раз перед этим их продлили до 15 сентября 2021-го.

Верховная Рада приняла обращение к мировому сообществу с призывом осудить новую волну репрессий в оккупированном Крыму. В заявлении говорится, что Совет обращается к правительствам и парламентам других стран, международных организаций с призывом осудить новую волну репрессий РФ против крымских татар. Кроме этого, просит ввести санкции против всех причастных к этим преступлениям.