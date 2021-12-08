ЕС одобрил санкции против группы Вагнера

ЕС сегодня одобрил введение санкций против группы Вагнера.

Об этом сообщил журналист "Радио свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

Еще на троих лиц, связанных с группой, наложили санкции в отношении нарушений прав человека.

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Одного человека внесли в список по Ливии, троих - в список по Украине и двух человек и три юридических лица - в список по Сирии. Все они из России.

"Радио Свободы" сообщало, что Европейский Союз планирует ввести санкции против бывшего офицера российских специальных сил, руководителя группировки "Вагнер" Дмитрия Уткина, одного из подрядчиков частной военной компании в Сирии Станислава Дичко, причастного к действиям ПИК в Центральноафриканской Республике Валерия Захарова.

Международная группа расследователей Bellingcat в середине ноября опубликовала вторую часть отчета о "сливе" спецоперации с задержанием Украиной боевиков российской ЧВК Вагнер. В нем журналисты анализируют обстоятельства и причины срыва спецоперации. Причиной отсрочки операции "Авеню" по поимке "вагнеровцев" стал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, якобы желавший подождать до начала оговоренного тогда перемирия на Донбассе.