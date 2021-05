ЕС обвинил РФ в подрыве отношений

Евросоюз считает очередным шагом к эскалации решение России составить список недружественных иностранных государств.

Это подрывает дипломатические отношения. Об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель, сообщает Главком.

"Решение российского правительства - это еще один шаг к эскалации, который подрывает дипломатические отношения. Попытки разделить ЕС бесполезны. Полная солидарность с Чехией", - отметил Мишель.

Он подчеркнул, что ЕС призывает Россию полностью выполнять Венскую конвенцию.

