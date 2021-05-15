ЕС обвинил РФ в подрыве отношений

РФ призвали выполнять Венскую конвенцию. Фото: DW

Евросоюз считает очередным шагом к эскалации решение России составить список недружественных иностранных государств.

Это подрывает дипломатические отношения. Об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель, сообщает Главком.

"Решение российского правительства - это еще один шаг к эскалации, который подрывает дипломатические отношения. Попытки разделить ЕС бесполезны. Полная солидарность с Чехией", - отметил Мишель.

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Он подчеркнул, что ЕС призывает Россию полностью выполнять Венскую конвенцию.

The Russian government's decision on 'states committing unfriendly acts' is another escalatory step & undermines diplomatic relations



Efforts to divide the EU are in vain. Full solidarity with Czech Republic @AndrejBabis



We call on Russia to fully respect the Vienna Convention — Charles Michel (@eucopresident) May 14, 2021

14 мая правительство России внесло Соединенные Штаты и Чехию в список недружественных иностранных государств и ограничил возможность нанимать на работу в диппредставительства российских граждан. Чехия назвала шагом к эскалации внесения в список недружественных России стран.