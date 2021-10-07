ЕС не назвал дат вступления ни одной из Балканских стран

Синим означены страны, которые начали переговоры о присоединении к ЕС. Желтым – кандидаты на вступления. Зеленым – потенциальные кандидаты / Еврокомиссия

На саммите стран ЕС и Балкан в cловенском городе Брдо при Кранью Брюссель не назвал дат вступления ни одной из Балканских стран.

ЕС отказался установить крайние сроки до 2030 года для рассмотрения заявок о членстве Балканских стран. Об этом пишет The Times.

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Стороны обсуждали перспективы членства Сербии, Косово, Албании, Черногории, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины. Брюссель заявил, что намерен дальше расширяться, но пока без четких сроков. Об этом пишет Euronews.

Шесть стран Западных Балкан находятся на разных стадиях интеграции.

Северная Македония подала заявку на членство в ЕС в 2004 году. Несмотря на то, что она выполнила критерии для начала переговоров о вступлении, член ЕС Болгария выступает против из-за спора о языке и национальной идентичности. София хочет, чтобы Северная Македония признала, что ее язык имеет болгарские корни, но Скопье отказывается. Другие же страны ЕС не проявили большого стремления к ускорению этого процесса.

Албания подала заявку в 2009-м, но несмотря на выполнение всех требований ЕС переговоры еще не начались. Поскольку заявки Албании и Северной Македонии взаимосвязаны, то вето Софии так же не позволило Тиране продвинуться вперед.

"Это фактически держит нас в заложниках. Мы выполнили все условия и ждем, чтобы сесть за стол переговоров с ЕС", - сказал премьер Албании Эди Рама.

Заявки Албании и Северной Македонии на членство следует реализовать вместе, говорит верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Черногория подала заявку в 2008 году. Переговоры, которые начались в 2012-м, продвигаются. Самыми большими препятствиями для страны остаются коррупция, организованная преступность и здоровье экономики.

Членство в ЕС для малых Балканских стран пока было намечено на 2026 год. Но теперь дату отложили на неопределенное время.

Сербия подала заявку в 2009 году. Переговоры начались в 2014-м, но сохраняющаяся напряженность между Сербией и Косово тормозит процесс. Сербия как крупнейшая из стран западных Балкан, налаживает тесные связи с Китаем и Россией, несмотря на предупреждения ЕС о негативном влиянии этих двух стран в регионе. Общественный интерес к членству в самой Сербии тоже постепенно угас. И ее лидеры часто посылают сигналы, что не слишком хотят членства.

"Жизненно важно, чтобы Косово и Сербия нормализовали отношения. Диалог при содействии ЕС - единственная платформа для разрешения нынешнего кризиса", - говорит президент Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен.

"Десятилетиями мы прислушивались к обещаниям членства. Вопрос в том, какое поколение увидит исполнение этих обещаний. Почему они просто не скажут нам: "Не хотим больше расширять ЕС", и ми примем это", - говорит спикер сербского парламента Ивица Дачич.

Пять членов ЕС, Кипр, Греция, Румыния, Словакия и Испания не признают Косово как страну. Украина тоже не признает.

"Будущая интеграция Косово в ЕС, как и Сербии, тесно связаны с диалогом на высоком уровне при содействии ЕС между Приштиной и Белградом, которые должны привести к юридически обязывающему всеобъемлющему соглашению о нормализации их отношений", - заявили в Европарламенте.

Боснию и Герцеговину рассматривали как потенциального кандидата с 2003 года. Страна подала заявку в 2016-м. Но по данными Европарламента, "внутренняя политическая нестабильность и отсутствие политических реформ ухудшили перспективы страны на вступление в ЕС".

Страны ЕС с осторожностью относятся к новым членам, опасаясь новой волны миграции в Западные государства-члены. Во Франции это вызывает особую озабоченность у президента Эммануеля Макрона, поскольку он идет на президентские выборы в 2022 году.

США в конце сентября призвали ЕС ускорить процесс расширения в отношении Западных Балкан. Об этом заявил и. о. заместителя госсекретаря по вопросам Южной и Центральной Европы Габриэль Эскобар.