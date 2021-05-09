ЕС не будет закупать вакцину от AstraZeneca

AstraZeneca обвиняют в невыполнении своих обязательств по поставкам ковид-вакцин. Фото: Reuters

Европейский союз решил не продлевать контракт с AstraZeneca на поставку вакцин против Covid-19.

Об этом заявил комиссар ЕС по внутренней торговле Тьерри Бретон, сообщает Le Figaro.

AstraZeneca обвиняют в невыполнении обязательств по поставкам вакцин и готовятся подать на нее в суд. В первом квартале фармацевтическая группа доставила в ЕС только 30 млндоз вместо ожидаемых 120 млн.

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AstraZeneca также сократила поставки во втором квартале: 70 млн вместо 180 млн.

Еврокомиссия проинформировала послов ЕС, требует доставки минимум 90 млн доз в течение этого квартала. В то же время, с 1 по 22 апреля был доставлен всего 4 млн доз.

8 мая в Украине подтвердили коронавирус в 5372 человек. Также зафиксировали 193 смерти, а 2599 больных оказались в больницах.